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Глава Гагаузии планирует опротестовать решение суда о домашнем аресте

Sputnik: Гуцул планирует опротестовать решение суда о домашнем аресте
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Кадр из видео/Telegram-канал «Sputnik Молдова»

Глава Гагаузии Евгения Гуцул приехала в суд для того, чтобы опротестовать решение суда о домашнем аресте. Об этом пишет Sputnik Молдова в своем Telegram-канале.

«‎Глава Гагаузии Евгения Гуцул приехала в суд. Башкан заявила, что решение суда о наложении на нее меры пресечения в виде домашнего ареста будет опротестовано», — говорится в сообщении.

14 апреля Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии.

В начале апреля этого года глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Гуцул подчеркнула, что власти Молдавии действуют безнаказанно, уверенные, что их шаги не встретят сопротивления на международной арене.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее Гуцул объяснила, почему не собиралась покидать Молдавию.

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