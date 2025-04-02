Гуцул призвала генсека ООН дать оценку ситуации в Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Об этом говорится в обращении политика, опубликованном в Telegram-канале.

«Ваша поддержка станет важным сигналом всему миру о том, что право на самоуправление и демократические принципы охраняются, и что ООН готова вмешаться там, где эти фундаментальные ценности находятся под угрозой», — говорится в обращении к генсеку ООН.

Гуцул подчеркнула, что власти Молдавии действуют безнаказанно, уверенные, что их шаги не встретят сопротивления на международной арене.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

В январе Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее Гуцул объяснила, почему не собиралась покидать Молдавию.