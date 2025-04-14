Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии

Конституционный суд (КС) Молдавии упразднил ряд положений в законах, которые обязывали Генерального прокурора республики координировать назначение прокурора Гагаузии с региональными властями. Об этом пишет ТАСС.

«Объявляются неконституционными статья № 21 (о прокуратуре) Закона об особом правом статусе Гагаузии, пункт 3 статьи № 25 и статья № 26 Закона о прокуратуре Республики Молдова», — сказала председатель суда Домника Маноле.

Согласно этой статье, прокурор Гагаузии назначался генпрокурором по представлению Народного собрания автономии, уточняет агентство.

14 апреля сообщалось, что Конституционный суд Молдавии рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии. Вице-спикер парламента автономии Георгий Лейчу заявил, что узнал об этом за 15 минут до заседания.

В начале апреля этого года глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Гуцул подчеркнула, что власти Молдавии действуют безнаказанно, уверенные, что их шаги не встретят сопротивления на международной арене.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее Гуцул объяснила, почему не собиралась покидать Молдавию.