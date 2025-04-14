Пресс-секретарь Зеленского оправдался за названную СBS цифру потерь ВСУ

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров оправдался за названную телеканалом СBS цифру в 100 тысяч потерь ВСУ. Он подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности, пишет украинское издание «Лига.net».

«[Владимир] Зеленский таких цифр не озвучивал», — заявил Никифоров.

Он добавил, что украинский лидер лишь заявил, что народ Украины «платит самую высокую цену».

14 апреля в эфир телеканала CBS вышло интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Украины ВСУ лишились до 100 тысяч военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее озвученной Зеленским статистики о 45 тысячах потерь.

В то же время в Минобороны России сообщают о куда более значительных потерях украинских военных. По данным главы ведомства Андрея Белоусова, только за 2024 год потери ВСУ превысили 560 тысяч человек.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский также уличил Зеленского во лжи. Он заявил, что украинский лидер «не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором», когда говорит о потерях в 45 тысяч военных за время СВО.

Ранее появилось видео гигантского военного кладбища в Харькове.