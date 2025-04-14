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Зеленский раскрыл потери ВСУ за все время конфликта

Зеленский заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли до 100 тысяч бойцов
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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боевых действий безвозвратно потеряли около 100 тыс. солдат. Об этом в ходе интервью для программы «60 Minutes», которая выходит на телеканале CBS News, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Потери составляют до 100 тыс. военнослужащих», — сказал глава государства.

Он не стал раскрывать точное число бойцов, не вернувшихся с фронта.

2 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на данные российского министерства обороны сообщили, что только с 1 января 2025 года ВСУ потеряли более 138 тыс. военнослужащих в зоне специальной операции.

13 апреля пресс-служба Минобороны РФ заявила, что потери украинских формирований в Курской области почти достигли 74 тыс. человек. Речь идет о периоде с 6 августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в приграничный регион, по настоящее время. За данный промежуток времени подразделения Вооруженных сил РФ вывели из строя тысячи единиц техники украинских войск. В их числе — 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 2,6 тыс. автомобилей и 606 артиллерийских орудий.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу потерь ВСУ и ВС РФ.

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