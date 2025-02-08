Дубинский: Зеленский соврал о потерях ВСУ в 45 тысяч человек

Украинский лидер Владимир Зеленский, сообщая украинцам о потерях ВСУ в 45 тысяч человек, нагло врет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский не дружит ни с головой, ни с совестью, ни с калькулятором», — заметил украинский депутат.

Как добавил Дубинский, ссылаясь на собственные подсчеты, связанные с данными Зеленского о 45 тысячах безвозвратных потерь ВСУ, на каждом кладбище «не больше двух могил украинских ребят».

Дубинский соответствующие данные украинских властей назвал враньем.

До этого в минобороны России сообщали, что только за пять месяцев боев за Дзержинск (украинское название — Торецк) потеряли более 25 тыс. военнослужащих.

Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, Дзержинск являлся последним важным форпостом на пути к значительному укрепрайону ВСУ в Константиновке.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали дороги перед отходом из Дзержинска.