Белоусов назвал потери ВСУ с начала СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии российского оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины потеряли почти 1 млн человек.

Также он отметил, что украинские войска с начала текущего года потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

Видео выступления министра опубликовал Telegram-канал «Смотри».

В ходе коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

Путин сообщил, что российские войска прочно завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Накануне президент во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.

Ранее Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты».