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Появилось видео гигантского военного кладбища в Харькове

С дрона сняли военное кладбище в Харькове, разросшееся до «города мертвых»
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Telegram-канал «На самом деле в Харькове»

В Харькове появилось огромное военное кладбище, которое сняли на видео при помощи дрона. Ролик опубликовал Telegram-канал «На самом деле в Харькове».

Авторы публикации отметили, что в начале специальной военной операции (СВО) на Украине на кладбище было только три полосы с могилами. Однако за три года это место превратилось в «город мертвых». Всю площадь тяжело полностью заснять даже с высоты птичьего полета.

«Мне кажется, его из космоса видно. Наша аллея Славы — одна из самых больших на Украине», — заявила на камеру одна из жительниц Харькова.

Как сообщило РИА Новости, только с 1 января по 1 апреля 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боевых действиях с российскими войсками более 138 тысяч человек.

До этого в Минобороны России раскрыли потери украинской армии на Курском направлении за сутки. По данным за 12 апреля, ряды ВСУ лишились свыше 175 человек, а также боевой машины пехоты, бронетранспортера, трех минометов и прочего.

Как рассказали в министерстве обороны, всего за время боевых действий в Курской области украинцы потеряли более 73 820 военнослужащих.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

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