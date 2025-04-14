В Кремле прокомментировали предстоящий визит главы МИД Ирана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин примет главу МИД Ирана Аббаса Арагчи во время его визита в Москву.

«Мы проинформируем вас, если такая встреча состоится», — сказал Песков.

При этом он отметил, что глава МИД Ирана действительно посетит Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что Россия ожидает визит в Москву иранской делегации, запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В январе текущего года президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее стали известны детали договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана.