Стали известны детали договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Руденко: договор с Ираном не предусматривает создание военного союза

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предусматривает создание военного союза. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи», — сказал дипломат.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в апреле.

Ранее эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве.