В МИД РФ рассказали о предстоящем визите делегации Ирана в Москву

Захарова: РФ ждет с визитом иранских коллег, запланированы переговоры с Лавровым

Россия ожидает визит в Москву иранской делегации, запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также встречи с российскими официальными лицами», — сказала дипломат.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

8 апреля Государственная дума РФ на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее стали известны детали договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана.