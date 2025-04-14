В ООН рассказали о переговорах РФ и США по Украине

Дипломат Полянский: переговоры РФ и США идут только в двустороннем формате

Переговоры РФ и США по Украине продолжаются только в двустороннем формате, а не по линии Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям».

«Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — рассказал дипломат.

До этого Полянский заявил, что западные дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры РФ и США.

12 апреля Уиткофф посоветовал президенту США Дональду Трампу признать новые регионы РФ для скорейшего заключения мира на Украине.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее Полянский раскрыл «излюбленную тактику» Зеленского в отношении России.