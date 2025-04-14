Конституционный суд Молдавии решает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии

Конституционный суд Молдавии рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузии без участия представителей региона. Об этом заявил вице-спикер парламента автономии Георгий Лейчу, его слова передает РИА Новости.

«Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала. Это грубейшее нарушение элементарных норм, такие решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии», — сказал Лейчу.

В начале апреля этого года глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Гуцул подчеркнула, что власти Молдавии действуют безнаказанно, уверенные, что их шаги не встретят сопротивления на международной арене.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

В январе Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее Гуцул объяснила, почему не собиралась покидать Молдавию.