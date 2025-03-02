Боуз: Зеленский такая же подделка, как и подаренный им Трампу чемпионский пояс

Президент Украины Владимир Зеленский является такой же «подделкой», как и тот чемпионский пояс, который он подарил американскому лидеру Дональду Трампу в Белом доме. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Боксерский пояс, «подаренный» Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой», — написал он.

Во время визита Зеленского в Белый дом можно было заметить, что пояс WBC находился рядом с украинской делегацией. Украинский боксер Александр Усик передал этот пояс Зеленскому в августе 2024 года, а 13 февраля украинский президент в телефонном разговоре пообещал подарить его Трампу.

Однако после встречи Зеленского и Трампа Усик заявил, что все его пояса находятся у него дома. Сначала боксер допустил, что это какой-то «специальный пояс». Потом он отметил, что знает, что это за пояс, но не может и не хочет ничего говорить по этому поводу.

Трамп и Зеленский публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. После завершения брифинга Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по редкоземельным металлам, которое, как ожидалось, должно было состояться на встрече, было отменено, как и пресс-конференция по итогам встречи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Валуев заявил, что Трамп без боя забрал пояс чемпиона мира у Зеленского.