Россия не стремится захватить Европу, наступило время наладить с ней отношения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. Россия не заинтересована во вторжении в Европу» — написал он.

Подводя итог своей мысли, Макгрегор заявил о необходимости подписания мирного договора с Россией.

Незадолго до этого он заявил, что западным странам пора отказаться от разговоров о мнимых угрозах со стороны РФ.

4 апреля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выразил уверенность, что лидеры европейских государств ошибаются, думая, что РФ или КНР являются главной угрозой для ЕС. По его словам, основную угрозу для стран — членов регионального содружества представляют их внутренние проблемы. Среди них — миграционная политика, экономическая ситуация, снижение конкурентоспособности.

Ранее в США призвали Путина и Трампа «убрать» Зеленского.