Вэнс не ответил на предложение Зеленского посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский недавно повторно предложил вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу посетить Украину, однако ответа он не получил. Об этом сообщает Time.

«Вице-президент не ответил», — отметило издание.

До этого президент США Дональд Трамп допустил, что может снова пригласить украинского коллегу в Белый дом.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Ранее стало известно, что брат вице-президента США воевал за ВСУ.