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Минобороны рассказало о новых ударах ВСУ по объектам российской энергетики

МО РФ: за прошедшие сутки ВСУ пять раз атаковали объекты российской энергетики
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам. Об этом заявило министерство обороны России в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки ВСУ зафиксированы пять атак на объекты российской энергетики», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны уточнили, что речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

12 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что российская сторона собирает и передает Соединенным Штатам все данные о нарушении украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики.

По его информации, Украина с начала действия договоренности нарушила мораторий более 60 раз.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.

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