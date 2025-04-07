В Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины

Условия соглашения с Украиной о взаимном отказе от ударов по энергообъектам в случае его продления должны быть жестко пересмотрены в части ответственности за нарушение. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью NEWS.ru.

«К сожалению, мне кажется, что это благое намерение [по отказу от атак на объекты энергетики] не было нормально подготовлено. И оно, наверное, не получилось», — отметил Чепа.

Он напомнил, что Минобороны России ежедневно сообщает о нарушении Киевом моратория на удары по энергетическим объектам РФ. По мнению депутата, это происходит потому, что не было оговорено, что ждет стороны в случае несоблюдения соглашения.

По данным российского министерства обороны, только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили шесть атак на объекты российской энергетики.

Несмотря на это, Россия не нарушает мораторий и продолжает придерживаться отказа от атак по энергообъектам Украины. Однако, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США отправлен список со всеми объектами энергетической инфраструктуры страны, атакованными ВСУ в период действия моратория. Сейчас Россия ждет от американской стороны ответ на этот счет.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.