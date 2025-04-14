В России оценили возможность перемирия на Украине на Пасху

Депутат Госдумы Шеремет: нет предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе

На данный момент нет предпосылок для заключения перемирия в конфликте на Украине к Пасхе, Киев не намерен прекращать огонь. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«На сегодня я не вижу никаких предпосылок для заключения перемирия к Пасхе. Россия прикладывает все усилия, чтобы это случилось как можно раньше», — подчеркнул парламентарий.

По словам Шеремета, Киев на этом фоне настроен на продолжение боевых действий, систематически нарушая договоренность о моратории на удары по энергетике. Украинский лидер Владимир Зеленский не может контролировать соблюдение условий договоренности, добавил депутат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что позиция Украины по ряду принципиальных вопросов очень лжива, на это обращают внимание все больше стран.

Накануне в Минобороны заявили, что украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам — было зафиксировано пять ударов. В Минобороны уточнили, что речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.