В Кремле назвали «лживой» позицию Киева по многим вопросам

Позиция Украины по ряду принципиальных вопросов очень лжива, на это обращает внимание все больше стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Все больше стран, в том числе, кстати, в Европе, обращает внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования», — сказал он.

Накануне в Минобороны заявили, что украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам — было зафиксировано пять ударов. В Минобороны уточнили, что речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

До этого Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий по ударам по энергообъектам Украины, если ВСУ продолжат атаковать российские объекты.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.