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Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

Трамп показал отличное когнитивное и физическое здоровье по итогам медосмотра
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье, он полностью готов к выполнению обязанностей главы государства. Об этом говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы, передает телеканал CNN.

Отмечается, что Трамп показал «крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию». Глава Белого дома набрал 30 из 30 баллов на экзамене по Монреальской когнитивной шкале.

«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его благополучие», — говорится в заключении.

Незадолго до этого сообщалось, что Трамп провел почти четыре часа в правительственном госпитале имени Уолтера Рида для планового медицинского обследования. Он прошел несколько обследований без анестезии и в сознании. Белый дом позднее обнародует заключения врачей о состоянии здоровья президента США.

В декабре прошлого года Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что собирается опубликовать полный отчет о состоянии своего здоровья. Он добавил, что каждый президент должен предоставлять такие отчеты.

В ходе предвыборной кампании Трамп ограничивался публикацией кратких отчетов, в которых утверждал о своем прекрасном физическом и психическом состоянии.

Ранее Трамп дал оценку своему здоровью.

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