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В США предположили, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на зоны влияния

Newsweek: Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир после конфликта на Украине
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Dmitri Lovetsky/AP

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пытаются разделить мир на собственные сферы влияния. Об этом пишет издание Newsweek.

«В Ялте великие державы решали вопрос о будущем Восточной Европы. Вот как это выглядит сейчас в отношении Украины… Решение о будущем Украины без Украины — это также решение о будущем Европы без Европы», — говорится в тексте.

По мнению опрошенных экспертов, Восточная Европа может вернуться под влияние России. Речь идет о Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше. Центральная Азия, считают аналитики, станет зоной соперничества между Россией и Китаем.

Западное полушарие будет находиться под влиянием США, однако Вашингтон может столкнуться с противодействием Китая в Латинской Америке, говорится в тексте.

До этого аналитики из Института изучения войны (ISW) обеспокоились словами бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова о том, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно».

Ранее американский подполковник дал совет Зеленскому.

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