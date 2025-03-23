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Американские аналитики обеспокоились словами Суркова о пределах расширения России

ISW: слова Суркова о расширении России соответствуют планам Москвы по Украине
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Аналитики из Института изучения войны (ISW) обеспокоились словами бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова о том, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно». На высказывание политика ISW обратил внимание в своем отчете.

Эксперты утверждают, что Кремль якобы использует концепцию русского мира для продвижения нарратива о том, что бывшие страны СССР и Российской империи являются историческими землями РФ.

По словам аналитиков, слова Суркова соответствуют намерениям Москвы включить Украину в свою сферу влияния, чтобы «ослабить Запад и усилить глобальное влияние России».

До этого Владислав Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно».

По словам Суркова, русский мир распространяется «везде», где есть российское влияние, как культурное и информационное, так и военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное. Также он заявил, что современная Россия соответствует его представлениям о том, какой она должна быть, на 99,9%.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о суверенитете Украины.

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