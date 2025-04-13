Президент Украины Владимир Зеленский должен признать проигрышное положение, в котором оказалась республика из-за конфликта с Россией. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Он заявил, что «практически умоляет» Зеленского признать «реальность на земле, военную реальность, производственную реальность, экономическую реальность, дипломатическую реальность». По его словам, Киев больше не может настаивать на своих требованиях.

Дэвис призвал не обольщаться из-за обещания стран Евросоюза выделить Украине $21 млрд. Сумма не покроет поддержку, которую выделяла администрация экс-президента США Джо Байдена Киеву, указал аналитик.

«Эта сумма распределена и будет поступать от некоторых стран до 2030 года <…> и это всего одна треть от того, что предоставили США только в прошлом году в конце президентства Байдена — 61 миллиард долларов. Мы видели, что даже 61 миллиард не смог изменить итог», — сказал он.

До этого профессор Хельсинкского университета и политолог Туомас Малинен заявил, что для заключения долгосрочного мира на Украине ВСУ должны сдаться. Профессор указал, что президент США Дональд Трамп может быстро этого добиться, прекратив поддерживать Украину и заставив Владимира Зеленского уйти в отставку. В противном случае ВС РФ могут дойти до Киева, считает Малинен.

Ранее Сибига заявил о «глобальной значимости и важности» Украины.