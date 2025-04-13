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В Германии выдвинули обвинение против России

Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных
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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Ложная информация каждый день, в том числе в немецкой общественной сфере через российские каналы», — заявил политик.

Мерц призвал страны лучше защищаться от подобных «атак», оберегая свободу слова и демократию.

13 апреля лидер ХДС/ХСС рассказал о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Мерца, на данный момент он не задумывался над этим вопросом.

Немецкий политик подчеркнул, что встретится с российским лидером или позвонит ему только тогда, когда «станет ясно», что Германия будет продолжать диалог с РФ. Мерц добавил, что это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны.

До этого в США спрогнозировали, что подход Мерца к России будет более жестким, чем у его предшественника Олафа Шольца.

Ранее в Германии выяснили отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ.

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