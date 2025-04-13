Мерц высказался о возможности переговоров с Путиным

Мерц сообщил, что пока не задумывается о возможности переговоров с Путиным

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается о возможности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь», — сказал он.

По словам политика, он встретится с лидером России или позвонит ему только тогда, когда «станет ясно», что Германия «собирается продолжить разговор» с РФ и каким образом немецкая сторона это сделает.

«Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны», — добавил Мерц.

3 марта руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Мерц не хочет завершения украинского конфликта.

23 февраля в ФРГ состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС. Благодаря этому председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц получил возможность стать канцлером Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили подход Мерца к Путину.