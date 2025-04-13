Песков заявил, что Путин и Трамп судят о положении дел по сообщениям спецпредставителей

Песков: лидеры РФ и США по сообщениям спецпредставителей судят о положении дел

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по сообщениям, которые передаются спецпредставителями, могут судить о реальном положении дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«‎Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе, скажем так, на переговорах», — сказал он.

По его словам, между государствами идет активный обмен визитами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что является надежным каналом для доведения позиций друг до друга.

До этого представитель Кремля заявил, что ожидания СМИ и общественности от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа граничат с максимализмом, требуется время.

Анонсируя встречу лидеров двух государств, Песков заявил, что к ней требуется подготовка. Песков объяснил, что для организации встречи необходимо, чтобы президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично.

13 апреля представитель Кремля говорил, что встреча президента и специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.