В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: ожидания СМИ от переговоров Путина и Трампа граничат с максимализмом

Ожидания СМИ и общественности от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа граничат с максимализмом, требуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, ситуация сложнее, она требует времени и усилий.

«Общественные ожидания и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы, требует больше времени», — сказал Песков.

До этого, анонсируя встречу лидеров двух государств, Песков заявил, что к ней требуется подготовка. Песков объяснил, что для организации встречи необходимо, чтобы президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично.

13 апреля представитель Кремля говорил, что встреча президента и специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств.

11 апреля Путин провел переговоры с Уиткоффом. По информации агентства РИА Новости, встреча, которая проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, продлилась 4,5 часа. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.