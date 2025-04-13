В Кремле оценили значение переговоров Путина и спецпосланника Трампа

Песков: беседа Путина и Уиткоффа станет шагом к переговорам президентов РФ и США

Встреча президента РФ Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств. Об этом в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так или иначе <...> она (беседа Путина и Уиткоффа. — «Газета.Ru») станет дополнительным шагом в сторону этой встречи [российского и американского лидеров]», — сказал Песков.

Он выразил уверенность, что рано или поздно президенты РФ и США проведут очные переговоры.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Российский лидер и специальный посланник Трампа беседовали более 4,5 часа, при этом основной темой обсуждения стало урегулирование украинского кризиса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии американский чиновник отчитался перед президентом США о своих переговорах с Путиным. По данным Reuters, Уиткофф заявил Трампу, что самым быстрым путем к прекращению боевых действий является признание новых регионов РФ.

Ранее журналисты узнали, какие места посетил специальный посланник Трампа во время визита в Санкт-Петербург.