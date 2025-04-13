МИД: Россия уверена в развитии дружеских отношений с Индией

Министерство иностранных дел России сообщило в своем Telegram-канале, что РФ выражает уверенность в дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией.

Заявление было сделано по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.

«Поздравляем индийских друзей с нашим общим праздником!»— говорится в сообщении.

В МИД отметили, что уверены в дальнейшем динамичном и поступательном развитии дружеских отношений и расширении российско-индийских связей.

В МИД подчеркнули, что отношения носят характер «особо привилегированного стратегического партнерства».

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 8 апреля заявил, что Россия ожидает премьер-министра Индии Нарендру Моди на параде Победы в Москве, который пройдет 9 мая. 27 марта посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов выразил надежду, что индийскую делегацию на параде Победы в Москве возглавит Моди.

Ранее Песков заявил, что Путин будет рад визиту Трампа в Москву на День Победы.