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В МИД РФ рассказали, как изменятся отношения с КНР на фоне торговых войн

Руденко не исключил укрепления отношений РФ и КНР на фоне торговых войн
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва и Пекин могут укрепить двусторонние отношения на фоне торговых войн, развязанных американскими властями. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат согласился со словами специального представителя российского лидера Владимира Путина по связям с международными организациями Бориса Титова. Последний выразил уверенность, что тарифная политика президента США Дональда Трампа окажет благотворное влияние на связи между РФ и КНР.

Как сказал Руденко, в нынешних условиях у Москвы и Пекина появилась возможность обновить рекорд по объемам товарооборота. В то же время заместитель министра обратил внимание, что российские и китайские власти продолжают развивать сотрудничество во всех возможных сферах.

«Перспективы у нас очень хорошие, и мы преодолеем очередную рекордную планку в своем торговом обороте», — резюмировал он.

9 апреля Трамп объявил о приостановке действия таможенных пошлин на товары, ввозимые из более 75 стран мира. Глава государства уточнил, что соответствующая продукция не будет облагаться тарифами в течение 90 дней.

Впоследствии газета The New York Times написала, что президент США продемонстрировал наличие у себя «болевой точки», приостановив действие пошлин. По мнению журналистов, в том числе этим может воспользоваться Пекин.

Ранее американский лидер высказался о торговой войне с КНР.

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Тарифные войны Трампа
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