Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем

Трамп: из торговой эскалации с Китаем выйдет что-то позитивное

Американский президент Дональд Трамп заявил, что из торговой эскалации с Китаем может выйти что-то позитивное. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп уточнил, что ожидает позитивной договоренности по результатам торговой войны с Китаем.

«Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное <...> Мы в хорошей позиции», — отметил американский президент.

До этого официальный представитель Белого дома Каролин Левитт во время брифинга заявила, что в случае дальнейшей эскалации торговой войны с Соединенными Штатами, Китаю будет «нехорошо».

Она добавила, что президент Дональд Трамп ждет от Китая первого шага в восстановлении «более справедливых взаимоотношений» с Соединенными Штатами.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.