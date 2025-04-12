В США заявили, что Трамп показал свою болевую точку в противостоянии с Китаем

Приостановка торговых пошлин США против торговых партнеров показала Китаю, что у президента Дональда Трампа есть болевая точка. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Приостановив действие некоторых пошлин для десятков стран на 90 дней, он также уступил своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину, с которым он вступил в игру «кто первый струсит», которая рискует привести к расколу двух крупнейших экономик мира и перевернуть глобальный экономический порядок с ног на голову. Г-н Си понял, что у его противника есть болевая точка», — говорится в материале.

Как отмечает NYT, в лице Си и Китая Трамп сталкивается с лидером и партийным государством, имеющими долгую историю целеустремленного проведения политики, даже если она приводила к экономической и гуманитарной катастрофе.

Среди критиков КНР, так и среди его сторонников, существует единое мнение, что исход торговой войны может зависеть от того, какой лидер сможет заставить свой народ терпеть страдания во имя национальных интересов, добавила газета.

До этого американский президент выразил мнение, что из торговой эскалации с Китаем может выйти что-то позитивное.

Ранее Трамп заявил, что падение рынков не стало причиной приостановки пошлин.