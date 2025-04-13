Эксперт рассказал, как на России отразится экономическая война Китая и США

Экономическое противостояние США и Китая может отразиться на всех странах, в том числе и на России. Об этом заявил руководитель Санкт-Петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с RT.

«Сегодня в Китае производится около трети всех товаров, включая те, которые идут не только под маркой «Сделано в Китае». Имеются в виду и иностранные предприятия. Юридически они не китайские, но производство у них все равно находится в Китае», — объяснил Котков.

Также востоковед обратил внимание на то, что кризис мировой экономики, к которому может привести торговая война между США и Китаем, повлияет на снижение цен на энергоносители. Кроме того, все происходящее, по мнению эксперта, чревато повторением Великой депрессии, которая наблюдалась в Соединенных Штатах в период с 1929 по 1933 годы и вылилась в глобальный мировой кризис.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран в размере от 10 до 50%. В ответ на это Китай ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары американского производства.

Глава Белого дома обвинил китайские власти в игре «не по правилам» и в очередной раз повысил пошлины для КНР сначала до 104%, а потом до 125%. Политик выразил надежду, что Китай в ближайшем будущем осознает, что «времена ограбления США и других стран больше не являются устойчивыми и приемлемыми».

Также Трамп заявил, что ждет звонка от КНР, чтобы обсудить торговую сделку и пошлины.

Ранее Трамп назвал доходы США от введенных пошлин.