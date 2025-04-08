Трамп анонсировал скорый разговор с Китаем по поводу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет звонка от китайских властей для обсуждения торговых вопросов. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что уже провел телефонный разговор с исполняющим обязанности южнокорейского президента Хан Док Су и обсудил с ним торговое сотрудничество двух стран. Теперь аналогичный шаг республиканец ожидает от Китая.

«Китай тоже хочет заключить сделку, очень хочет, но не знает, как начать. Мы ждем их звонка. Это произойдет», — написал Трамп.

До этого президент США заявил, что будет заключать сделку с КНР только при условии устранения дефицита торгового баланса между странами. Американский лидер отметил, что его страна в год теряет сотни миллиардов долларов из-за Китая. Поэтому если не будет решена проблема с дефицитом, Вашингтон не пойдет на сделку с Пекином.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Для некоторых стран тарифы будут еще выше. Всего в списке оказалось 185 государств. Например, для Китая начали действовать пошлины в размере 34%, для Вьетнама — 46%, а для стран Евросоюза — 20%.

Ранее биржевые индексы США обрушились на 5% из-за новых пошлин Китая.