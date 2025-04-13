Трамп назвал доходы США от введенных пошлин

Соединенные Штаты зарабатывают до $3 млрд ежедневно благодаря новым пошлинам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета, передает РИА Новости.

«Обстановка насчет пошлин в очень хорошем состоянии. Инфляция снижается. У американцев больше денег, у страны больше денег. Последние пару недель мы получаем $2-3 млрд в день», — заявил Трамп.

При этом издание Politico, опираясь на беседы с дипломатами из более чем пятнадцати стран, пришло к выводу, что международные торговые партнеры Соединенных Штатов не понимают целей американской администрации, которая вводит импортные пошлины.

Дипломатические источники как из азиатско-тихоокеанского региона, так и из Европейского союза, выразили смятение по поводу вводимых администрацией Дональда Трамп пошлин, заявляя о неясности мотивации Белого дома.

Ранее эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США.