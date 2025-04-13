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Посол РФ заявил, что США при Трампе не стали союзником России

Посол РФ в Британии Келин заявил, что США при Трампе не стали союзником России
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

США при президенте Дональде Трампе не стали союзником Российской Федерации. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном, учитывая благосклонное отношение нового хозяина Белого дома.

«Ваш вопрос — о том, возможен ли переход от полного недоверия к согласию за два месяца. Мой ответ будет: нет, у нас слишком много разногласий, но мы работаем над этими разногласиями шаг за шагом в разных областях», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Соединенные Штаты хорошо знают позицию России по конфликту на Украине. По словам Келина, Москва не хочет прекращения огня «только ради того, чтобы сделать эффектный жест». Он подчеркнул, что Россия намерена разрешить ситуацию «раз и навсегда».

Кроме того, посол утвердительно ответил на вопрос о том, относится ли РФ к переговорам серьезно. Вместе с тем он заявил, что Москва «не будет слишком торопиться, чтобы произвести картинку для широкой публики».

30 марта Трамп заявил, что его очень разозлили комментарии российского президента Владимира Путина касательно руководства Украины и ее действующего президента Владимира Зеленского.

27 марта Путин во время своей поездки в Мурманск отметил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент.

Ранее в США заявили, что Трамп считает Путина «умным, любезным и приятным другом».

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