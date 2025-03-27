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В США заявили, что Трамп считает Путина «умным, любезным и приятным другом»

WP: Трамп рассматривает Путина как умного, любезного и приятного друга
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Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает президента России Владимира Путина как «приятного друга». Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«При Трампе Путин больше не рассматривается как непредсказуемый противник, стремящийся положить конец глобальной гегемонии США, а как умный, любезный и приятный друг, который, по словам (спецпосланника США Стивена – прим. ред.) Виткоффа, в будущем не захватит больше украинскую территорию и не нападет на Европу», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Путин избавился от статуса изгоя и вновь обрел статус мирового лидера, способного помочь обеспечить стабильность на Ближнем Востоке или стать партнером США по экспорту российского арктического газа в Европу.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что появилось «окно возможностей» в российско-американских отношениях.

Ранее Лавров рассказал о переговорах России и США по «Северным потокам».

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