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Российский дипломат отреагировал на заявления Рютте об «угрозе» от РФ в космосе

Ульянов заявил о сокращении дистанции между Рютте и журналистами желтой прессы
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети Х провел параллель между заявлениями генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая якобы исходит от РФ в космосе, и новостями из желтой прессы.

«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — написал дипломат.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил, что Российская Федерация якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе и может применить его против космических спутников западных стран.

12 апреля президент РФ Владимир Путин сказал, что ракетно-космическая отрасль России должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета и повышения качества жизни россиян.

Ранее в Пентагоне предложили разместить оружие в космосе.

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