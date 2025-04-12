Путин заявил, что космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики

Ракетно-космическая отрасль России должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета и повышения качества жизни россиян. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравлении с Днем космонавтики, которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что в настоящее время ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением военной операции на Украине.

7 апреля сообщалось, что гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на космодроме Байконур. Стороны обсудили сотрудничество на МКС и запуск корабля «Союз МС-27».

Ранее экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики.