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Трамп оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Трамп о прогрессе в урегулировании украинского конфликта: все идет хорошо
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, высказал мнение, что все идет хорошо. Его цитирует РИА Новости.

«Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», — сказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома.

По его словам, по этому вопросу «довольно скоро» ожидаются новости.

«Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — добавил политик.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Уиткоффа. Переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с лидером России Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Руководитель РФПИ назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов.

Позже Reuters сообщило, что Уиткофф после встречи с Дмитриевым рассказал, что поможет прекратить огонь на Украине быстрее. По данным агентства, спецпосланник заявил Трампу, что кратчайший путь к остановке боевых действий на Украине — поддержка стратегии, которая предоставит России «право собственности» на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее Трамп остался недоволен заявлениями России и Украины.

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