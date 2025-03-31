Трамп недоволен заявлениями России и Украины

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за заявлений России и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер невероятно упорно работает над тем, чтобы добиться заключения сделки о мире между Москвой и Киевом.

«Он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», — сказала представитель Белого дома.

30 марта Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов связал угрозы президента Соединенных Штатов ввести пошлины на нефть из РФ с критикой в его адрес за общение с Москвой. По словам сенатора, американского политика осуждают за сближение с Россией, о котором пока никто не вел речь.

Ранее Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом.