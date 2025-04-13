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В Британии рассказали о ране, которую нанесла себе Европа

Guardian: многие западные лидеры потеряли должность, введя санкции против России
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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Большинство западных лидеров, которые ввели санкции против России в 2022 году, с тех пор ушли в отставку. Об этом пишет британское издание The Guardian.

«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — говорится в материале.

The Guardian отмечает, что позиция коллективного Запада не смогла повлиять на ход ведения спецоперации России на Украине, хотя текущие экономические меры против Москвы входят в число самых суровых и контрпродуктивных, возможно, за все время.

Издание указывает, что Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания, как в Европе, так и в США. The Guardian называет такую политику «раной», которую Запад нанес сам себе.

2 апреля агентство Reuters сообщило, что половина Сената Конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций. Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.

В конце марта пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта.

Ранее в Еврокомиссии высказались о санкциях против России.

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