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Стало известно об обсуждении нового пакета санкций ЕС против России

Каллас: есть понимание, что 17-й пакет санкций против РФ необходим
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Peter Kneffel/Global Look Press

Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, есть понимание, что он необходим. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Министры иностранных дел основных европейских союзников Украины заявили в понедельник, что удвоят свою помощь стране, а также рассмотрят возможность введения новых санкций против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня», — говорится в сообщении.

Каллас в своем обращении призвала США оказать давление на РФ, чтобы остановить конфликт. Помимо этого, глава евродипломатии призвала Москву вернуть украинских детей, депортированных в Россию, и освободить пленных солдат.

До этого экономист Антон Любич заявил, что, несмотря на нынешнюю воинственную риторику со стороны европейских политиков, а также введение бесконечных санкций в отношении Москвы, Евросоюзу рано или поздно придется пойти на уступки России. Он подчеркнул, что не США заставят ЕС возобновить отношения с РФ, а сама жизнь.

Ранее стало известно о планах ЕС возобновить общение с Путиным.

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