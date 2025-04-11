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В Еврокомиссии высказались о санкциях против России

Еврокомиссия: санкции против РФ могут помочь урегулированию на Украине
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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

В Еврокомиссии утверждают, что санкции против России и подготовка нового 17-го пакета могут якобы способствовать урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы союза Анита Хиппер в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

Представитель отметила, что Европейский союз делает «все возможное, чтобы Украина оставалась сильной», подчеркнув, что страна должна занять позицию силы.

«Вот почему мы оказываем поддержку, вот почему мы также приняли 16 санкционных пакетов и работаем над 17-м. И именно поэтому мы поддерживаем Украину для достижения продолжительного, справедливого и всеобъемлющего мира», — заявила представитель.

До этого пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта. Помимо этого, авторы заявления выступили за продолжение поддержки Киева и неприятие любых соглашений, которые бы ограничивали военную промышленность Украины, а также военное присутствие союзников Киева.

Как писало издание Politico, ЕС «настаивает», что не станет смягчать санкции в отношении России пока продолжается конфликт и, вероятно, не пойдет на это даже после подписания мирного соглашения.

Ранее Лавров заявил о деградации Евросоюза.

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