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Немецкий политик заявил, что Мерц хочет продлить украинский конфликт

Немецкий политик Нимайер: Мерц хочет затянуть конфликт на Украине
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Hannibal Hanschke/Reuters

Глава блока ХДС/ХСС, победившего на парламентских выборах в Германии, Фридрих Мерц не хочет завершения украинского конфликта, считает руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Очевидно, что Мерц, как Макрон и Стармер, хочет продлить конфликт на Украине и удвоить расходы на вооружение до €200 млрд», — высказался Нимайер.

На его взгляд, ситуация в Германии схожа с той, которая сложилась в начале XX века. Тогда социал-демократы также ратовали на выделение кредита для немецких властей, чтобы вести Первую мировую войну.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который, вероятнее всего, станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики.

Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания.

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