Уиткофф прокомментировал итоги переговоров США и Ирана

Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф оценил прошедшие в Омане переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает NBC News.

Уиткофф подчеркнул, что у сторон состоялся очень позитивный и конструктивный разговор.

Спецпосланник добавил, что сегодня он вернется в США.

До этого глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран в ходе второго раунда переговоров с США обсудит рамки возможного соглашения с Соединенными Штатами.

В Маскате, столице Омана, 12 апреля прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Арагчи подчеркивал серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения. Он заявил, что аналогичный подход со стороны Вашингтона существенно повысит вероятность заключения предварительного соглашения, которое определит дальнейший ход переговоров.

Также стало известно, что Уиткофф и Арагчи после завершения непрямых переговоров провели краткую личную встречу.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.