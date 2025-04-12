В МИД Ирана рассказали, что обсудят США на новых переговорах

Арагчи: во 2 раунде переговоров Иран обсудит с США рамки возможного соглашения

Иран в ходе второго раунда переговоров с США обсудит рамки возможного соглашения с Соединенными Штатами, заявил глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает агентство SNN.

Арагчи также подчеркнул, что в рамках встречи в Омане США и Иран продемонстрировали свою приверженность к дальнейшим переговорам, договорившись провести второй раунд. Он состоится в следующую субботу, 19 апреля.

В Маскате, столице Омана, 12 апреля прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Арагчи подчеркивал серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения. Он заявил, что аналогичный подход со стороны Вашингтона существенно повысит вероятность заключения предварительного соглашения, которое определит дальнейший ход переговоров.

Также стало известно, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и Арагчи после завершения непрямых переговоров провели краткую личную встречу.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.