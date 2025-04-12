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Иран и США продолжат переговоры через неделю

Глава МИД Ирана Арагчи и Уиткофф договорились продолжить переговоры через неделю
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры через неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление иранского МИД.

«В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Арагчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф обменялись через главу МИД Омана позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с Ирана», — говорится в заявлении МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. Переговоры длились более 2,5 часа.

12 апреля в столице Омана Маскате состоялись непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Арагчи выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.

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