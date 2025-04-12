В США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном

Axios: Трамп готов пойти на компромиссы ради заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки, чтобы добиться заключения сделки с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, в случае положительного исхода непрямых переговоров в Омане возможен прямой диалог между спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи позже 12 апреля или 13 апреля.

До этого сообщалось, что в столице Омана Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил серьезное намерение страны заключить справедливое и достойное соглашение на переговорах с США, заявив, что такое же отношение со стороны Вашингтона увеличит шансы на заключение предварительной сделки, определяющей ход переговоров.

Он отметил, что эти переговоры касаются только иранской ядерной программы.

Также стало известно, что иранскую делегацию возглавляет Арагчи, а американскую — специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.